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Karabük’te hafta sonunda 55 kişi kısıtlamayı ihlal etti

01.02.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Karabük’te hafta sonunda 55 kişi kısıtlamayı ihlal etti

Karabük’te bu hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 55 kişiye 49 bin 500 TL idari para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 29 Ocak 2021 Cuma saat 21.00 ile 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Karabük’te bu hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 55 kişiye 49 bin 500 TL idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 29 Ocak 2021 Cuma saat 21.00 ile 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği 56 saatlik kısıtlama süresi boyunca kent genelinde 55 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiğini açıkladı.
Açıklamada, kentte kısıtlamayı ihlal eden 55 kişiye 49 bin 500 TL para cezası kesildiği bildirildi.

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Karabük Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:54
Öğle
13:08
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:35

Karabük Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
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