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  4. Karabük’te halkın sorunları dinleniyor

Karabük’te halkın sorunları dinleniyor

KARABÜK HABERLERİ  | 08.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği tarafından hayata geçirilen "halk günü toplantıları" kapsamında vatandaşların istek, şikayet ve önerileri dinleniyor.Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Mustafa Çalış ve Valilik Açık Kapı Birim Temsilcisi katıldı.Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Şimşek, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Karabük’te halkın sorunları dinleniyor

Karabük Valiliği tarafından hayata geçirilen "halk günü toplantıları" kapsamında vatandaşların istek, şikayet ve önerileri dinleniyor.
Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Mustafa Çalış ve Valilik Açık Kapı Birim Temsilcisi katıldı.
Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Şimşek, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Karabük’te halkın sorunları dinleniyor

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