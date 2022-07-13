Karabük'te havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Karabük'te havalı tüfekle atış yaptığı sırada kazara kendini vurduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Kayabaşı Mahallesi'nde bir bağ evinde tüfekle atış yapmaya çalışan Osman Yardibi, silahın ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Silah sesini duyan yakınları, yaralıyı özel araçla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Osman Yardibi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.



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