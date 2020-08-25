YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te hayırseverlere madalya ve beratları verildi

Karabük’te hayırseverlere madalya ve beratları verildi

KARABÜK HABERLERİ  | 25.08.2020 17:03 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağışta bulunan kuruluş ve vatandaşlara berat ve madalyaları verildi.Milli harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışta bulunan kuruluş ve vatandaşlara berat ve madalyaları TSKGV Karabük Fahri Tanıtım Kurulu Onursal Başkanı Vali Fuat Gürel ve TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan tarafından takdim edildi.Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yaptıkları bağıştan dolayı, Karabük Bölgesi Ormancılık Kooperatif Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kaplan ve Yönetim Kurulu üyelerine Altın Madalya ve Berat Belgesini, iş insanı Pehlivan Baylan’a gümüş madalya ve berat belgesini ve hayırsever Şerife-Mehmet Başkaya’ya bronz madalya ve berat belgesini takdim eden Vali Gürel, anlamlı bağışlardan dolayı hayırseverlere teşekkür etti.Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının, belli oranda maddi destekte bulunan kurum ve kişilere belge ve madalyalar gönderdiğini ifade eden Vali Gürel, "Bugün bağışçılarımız SS.

Karabük’te hayırseverlere madalya ve beratları verildi

Karabük Valiliği tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağışta bulunan kuruluş ve vatandaşlara berat ve madalyaları verildi.
Milli harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışta bulunan kuruluş ve vatandaşlara berat ve madalyaları TSKGV Karabük Fahri Tanıtım Kurulu Onursal Başkanı Vali Fuat Gürel ve TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan tarafından takdim edildi.
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yaptıkları bağıştan dolayı, Karabük Bölgesi Ormancılık Kooperatif Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kaplan ve Yönetim Kurulu üyelerine Altın Madalya ve Berat Belgesini, iş insanı Pehlivan Baylan’a gümüş madalya ve berat belgesini ve hayırsever Şerife-Mehmet Başkaya’ya bronz madalya ve berat belgesini takdim eden Vali Gürel, anlamlı bağışlardan dolayı hayırseverlere teşekkür etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının, belli oranda maddi destekte bulunan kurum ve kişilere belge ve madalyalar gönderdiğini ifade eden Vali Gürel, "Bugün bağışçılarımız SS. Karabük Bölgesi Ormancılık Koop. Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kaplan ve Yönetim Kurulu üyelerine, Pehlivan Baylan ve Şerife-Mehmet Başkaya’ya madalya ve berat belgesini TSK Güçlendirme Vakfı adına takdim etmekten onur duyuyorum, bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Karabük’te hayırseverlere madalya ve beratları verildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:29
Sabah
06:02
Öğle
12:57
İkindi
16:41
Akşam
19:41
Yatsı
21:08

Karabük Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Pınar Eczanesi
Karabukmerkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı
AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.