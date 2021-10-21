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Karabük'te hayırseverlerin öğrencilere "askıda döner" desteği sürüyor

21.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te hayırseverlerin öğrencilere "askıda döner" desteği sürüyor

Karabük'te öğrenciler, hayırseverlerin başlattığı "askıda döner" uygulaması sayesinde ücretsiz yemek yeme imkanı buluyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, bugün öğrencilere ekmek arası döner vermesi için Ergenekon Mahallesi'ndeki dönerciyle anlaştı.

Hayırseverden ücretini alan dönerci, dükkanının camına "Öğrenciye askıda döner bulunur" yazısı asarak ücretsiz döner dağıtmaya başladı.

Uygulamadan habersiz olan bazı öğrenciler, yedikleri dönerin ücretsiz olduğunu duyunca şaşkınlık yaşadı.

Esnaf Halil Özdemir, gazetecilere, öğrencilerin uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi.

Herkesi hayır yapmaya davet eden Özdemir, "Ağabeyimizin yaptığı hayrı Allah kabul etsin. İnşallah bu tür hayırlar artarak devam eder." dedi.

Özdemir, döneri yiyen bazı öğrencilerin para vermeye çalıştığını belirterek, "Biz de hayır yapıldığını söyleyip para almıyoruz. Öğrenciler şaşırıyor. Bizlerden bu tür uygulamaların devam etmesini istiyorlar. Uygulamanın hem bize hem öğrenci kardeşlerimize katkısı oluyor." diye konuştu.

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