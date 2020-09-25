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Karabük’te HES kodu olmayan kamu binalarına giremeyecek

KARABÜK HABERLERİ  | 25.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kamu binalarına girişte HES kodu zorunlu hale getirildi.İdarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yapılan Karabük İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Büyük Toplantı Salonu’nda maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından Vali Gürel ve katılımcılara bilgilendirme yapıldı.Gündem konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulunan Vali Fuat Gürel, sağlık ve Covid-19 tedbirleri başta olmak üzere, kamu personelinin izinleri, valilik ve kaymakamlık girişlerinde uygulanmakta olan HES kodu zorunluluğunun tüm kamu kurumlarında uygulamaya geçilmesi, pandemi denetim ekipleri, İSDEM başarı oranı, izolasyon tedbirleri, şehir içi toplu ulaşım, sosyal mefase, koruyucu maske kullanımı, kronik hastalar ve 60 yaş ve üstü vatandaşlarımız için uygulanan kısıtlamalar, ev izolasyonu, salgın yönetimi ve çalışma rehberi, Covid-19 kapsamında uygulanan cezalar, eğitim, doğal afetlerde alınacak tedbirler, çevre ve hava kirliliği, yatırımlar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.Toplantıya; vali yardımcıları Muhittin Gürel, Ahmet Karatepe ve Ertuğrul Aslan, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kamu binalarına girişte HES kodu zorunlu hale getirildi.
İdarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yapılan Karabük İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Büyük Toplantı Salonu’nda maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından Vali Gürel ve katılımcılara bilgilendirme yapıldı.
Gündem konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulunan Vali Fuat Gürel, sağlık ve Covid-19 tedbirleri başta olmak üzere, kamu personelinin izinleri, valilik ve kaymakamlık girişlerinde uygulanmakta olan HES kodu zorunluluğunun tüm kamu kurumlarında uygulamaya geçilmesi, pandemi denetim ekipleri, İSDEM başarı oranı, izolasyon tedbirleri, şehir içi toplu ulaşım, sosyal mefase, koruyucu maske kullanımı, kronik hastalar ve 60 yaş ve üstü vatandaşlarımız için uygulanan kısıtlamalar, ev izolasyonu, salgın yönetimi ve çalışma rehberi, Covid-19 kapsamında uygulanan cezalar, eğitim, doğal afetlerde alınacak tedbirler, çevre ve hava kirliliği, yatırımlar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıya; vali yardımcıları Muhittin Gürel, Ahmet Karatepe ve Ertuğrul Aslan, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

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