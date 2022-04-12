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Karabük'te heyelan nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü

12.04.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te heyelan nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak sebebiyle Beşbinevler Mahallesi 40. Sokak'taki çocuk parkında heyelan meydana geldi.

Bir bölümü ve istinat duvarı yaklaşık 10 metre çöken parktaki büfede ise çatlaklar oluştu.

Parka gelen belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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