YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te hizmete girecek gezici sağlık tarama aracı törenle Valiliğe teslim edildi

Karabük'te hizmete girecek gezici sağlık tarama aracı törenle Valiliğe teslim edildi

23.09.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te hizmete girecek gezici sağlık tarama aracı törenle Valiliğe teslim edildi

Karabük'te, Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracının teslimi için tören yapıldı.

Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosunca, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Gezici Sağlık Tarama Aracı Temini Projesi", Japonya Büyükelçiliğinin "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında desteklendi.

Mahalle ve köylerde yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve ekonomik durumu iyi olmadığı için sağlık kuruluşlarına gidemeyen dezavantajlı hastalara daha kaliteli hizmet sunulmasını hedefleyen proje kapsamında alınan aracın teslimi, Valilik önünde düzenlenen törenle gerçekleşti.

Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve personel katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Gürel, Japon ve Türk halkı arasında yıllar boyunca süren kardeşlik ve dostluk bağları olduğunu söyledi. Bu ilişkinin son yıllarda iki ülke arasında gelişen siyasi, ekonomik ve kültürel iş birlikleriyle daha da güçlendiğini belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje kapsamında tedarik edilen gezici sağlık tarama aracında dijital röntgen, ultrason, EKG, solunum fonksiyon testi cihazı, şeker ölçüm cihazı, işitme testi cihazı, tansiyon aleti, temassız ateş ölçer, kan alma koltuğu, buzdolabı ve dizüstü bilgisayar gibi birçok tıbbi cihaz ve donanım bulunmaktadır. İlimize bağlı 6 ilçemiz sınırları içerisinde yer alan mahalle ve köylerde yaşamakta olan, sağlık problemleri olmasına karşın yaşlılık, engellilik veya yatağa bağımlı olma durumu nedeniyle ya da ekonomik problemlere sağlık kurumlarına gitmekte sıkıntı çeken dezavantajlı insanlara yerinde kaliteli sağlık hizmeti sunulması hedeflemektedir."

Büyükelçi Kazuhiro da projenin yerel düzeyde faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla iş birliği içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına hızlı ve titizlikle cevap verebilmeyi hedefleyen Japonya Büyükelçiliği tarafından oluşturulan yardımlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'de 2000 yılından bugüne kadar sağlık, kadın, eğitim gibi alanlarda 75 projeye toplamda yaklaşık 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlandığını dile getiren Kazuhiro, "Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan da Japonya Hükümeti'ne kırsal alanda yaşayan kişilere yönelik genel sağlık muayenesi ve temel tıbbi bakım imkanı sağlamak amacıyla oluşturulan bu proje teklifi gelmiştir. Biz de bu amacı kabul ederek gezici sağlık tarama aracı ve gerekli tıbbi ekipmanların alınması konusunda hibe desteği sağladık." dedi.

Konuşmaların ardından gezici sağlık tarama aracının anahtarı, Kazuhiro tarafından Vali Gürel'e teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılarYer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılar
PARTNERBu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke ettiBu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Karabük'te demir çelik fabrikasındaki iş kazasında bir işçi yaralandıKarabük'te demir çelik fabrikasındaki iş kazasında bir işçi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük Japonya

Karabük Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:31
Öğle
12:47
İkindi
16:11
Akşam
18:53
Yatsı
20:13

Karabük Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

İstanbul Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.