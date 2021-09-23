Karabük'te hizmete girecek gezici sağlık tarama aracı törenle Valiliğe teslim edildi

Karabük'te, Japonya'nın hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracının teslimi için tören yapıldı.

Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosunca, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Gezici Sağlık Tarama Aracı Temini Projesi", Japonya Büyükelçiliğinin "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında desteklendi.

Mahalle ve köylerde yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve ekonomik durumu iyi olmadığı için sağlık kuruluşlarına gidemeyen dezavantajlı hastalara daha kaliteli hizmet sunulmasını hedefleyen proje kapsamında alınan aracın teslimi, Valilik önünde düzenlenen törenle gerçekleşti.

Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve personel katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Gürel, Japon ve Türk halkı arasında yıllar boyunca süren kardeşlik ve dostluk bağları olduğunu söyledi. Bu ilişkinin son yıllarda iki ülke arasında gelişen siyasi, ekonomik ve kültürel iş birlikleriyle daha da güçlendiğini belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje kapsamında tedarik edilen gezici sağlık tarama aracında dijital röntgen, ultrason, EKG, solunum fonksiyon testi cihazı, şeker ölçüm cihazı, işitme testi cihazı, tansiyon aleti, temassız ateş ölçer, kan alma koltuğu, buzdolabı ve dizüstü bilgisayar gibi birçok tıbbi cihaz ve donanım bulunmaktadır. İlimize bağlı 6 ilçemiz sınırları içerisinde yer alan mahalle ve köylerde yaşamakta olan, sağlık problemleri olmasına karşın yaşlılık, engellilik veya yatağa bağımlı olma durumu nedeniyle ya da ekonomik problemlere sağlık kurumlarına gitmekte sıkıntı çeken dezavantajlı insanlara yerinde kaliteli sağlık hizmeti sunulması hedeflemektedir."

Büyükelçi Kazuhiro da projenin yerel düzeyde faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla iş birliği içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına hızlı ve titizlikle cevap verebilmeyi hedefleyen Japonya Büyükelçiliği tarafından oluşturulan yardımlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'de 2000 yılından bugüne kadar sağlık, kadın, eğitim gibi alanlarda 75 projeye toplamda yaklaşık 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlandığını dile getiren Kazuhiro, "Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan da Japonya Hükümeti'ne kırsal alanda yaşayan kişilere yönelik genel sağlık muayenesi ve temel tıbbi bakım imkanı sağlamak amacıyla oluşturulan bu proje teklifi gelmiştir. Biz de bu amacı kabul ederek gezici sağlık tarama aracı ve gerekli tıbbi ekipmanların alınması konusunda hibe desteği sağladık." dedi.

Konuşmaların ardından gezici sağlık tarama aracının anahtarı, Kazuhiro tarafından Vali Gürel'e teslim edildi.

