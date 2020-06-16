Karabük’te ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 6 kişi yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ’Huzur ve Güven’ uygulamasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si, infazlarının bulunmasından dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Türkiye genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak “Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. 09.00-14.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, Karabük’te de farklı bölgelerde araması bulunan 6 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden infazı bulunan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise savcılık tarafından alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

