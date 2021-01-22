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Karabük'te iki aile arasındaki taşlı sopalı kavga

22.01.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Karabük'te iki aile arasındaki taşlı sopalı kavga

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, iki aile arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı.

İlçe merkezinde karşılaşan iki aile üyeleri, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle tarafların dağıldığı kavgada yaralanan bir kişi Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan taş ve sopaların isabet ettiği park halindeki bazı otomobiller zarar gördü.

Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle kavgaya karışanlara idari para cezası uyguladı.

Kavga anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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