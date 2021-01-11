YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

11.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'dan Karabük'e gelen A.A. yönetimindeki 37 ABC 704 plakalı otomobil, Safranbolu yol ayrımında su kanalına düştü.

Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde bulunan M. K, N.K. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmetpaşa Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde K.Y.D'nin kullandığı 78 AE 855 plakalı otomobil, yol kenarında temizlik yapan Safranbolu Belediyesi işçisi Sakin K'ye çarptı.

Yaralanan işçi, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Pes etmek yok' 'Pes etmek yok'
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Karabük Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
13:02
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:13
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Karabük’te okul sanayi işbirliği

Karabük’te okul sanayi işbirliği

AK Parti, Başkan Altınöz ile yola devam edecek

AK Parti, Başkan Altınöz ile yola devam edecek

KBÜ’de “Sosyal Hayatta Güncel Dini Meseleler” konuşuldu

KBÜ’de “Sosyal Hayatta Güncel Dini Meseleler” konuşuldu

KBÜ’de “Sosyal Hayatta Güncel Dini Meseleler” konuşuldu

KBÜ’de “Sosyal Hayatta Güncel Dini Meseleler” konuşuldu

Safranbolu Belediyesi Özel Medikar Hastanesi ile protokol imzaladı

Safranbolu Belediyesi Özel Medikar Hastanesi ile protokol imzaladı

Safranbolu Belediyesi Özel Medikar Hastanesi ile protokol imzaladı

Safranbolu Belediyesi Özel Medikar Hastanesi ile protokol imzaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.