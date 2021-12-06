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Karabük'te iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

06.12.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük-Kastamonu kara yolunda seyreden M.B. idaresindeki 78 M 0027 plakalı dolmuş, Jandarma Kavşağı'nda, S.Ö. yönetimindeki 78 S 0172 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla götürüldükleri Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Safranbolu-Karabük kara yolunda ise E.A'nın kullandığı resmi kuruma ait 37 PU 395 plakalı kamyonet ile A.K. idaresindeki 67 ABD 080 plakalı otomobil, Bulak Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan bir kişi Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Karabük

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