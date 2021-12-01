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Karabük'te İl Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı düzenlendi

01.12.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te İl Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "İl Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı" yapıldı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Fuat Gürel, il afet risk azaltma planıyla bir olay olmadan riskleri tespit edip bunlarla ilgili müdahaleleri zamanında yapabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bir olayın sebebinin, can ve maddi kayıp olmadan ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Gürel, "Özellikle konut yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği aşikardır. Belediyeler ve İl Özel İdaresi, ruhsat süreçlerinde bu konulara dikkat ediyor. Dere kenarına ev yapıldığı zaman sorun yaşanacağını hepimiz biliriz ama buna rağmen dere kenarına bazen kaçak bazen de bilinçsiz verilen ruhsatlarla oralara ev yapılır. Heyelan riski olan bölgelerde maalesef bina yapıyoruz." dedi.

Gürel, afet konusunda bazı ihmal ve sorunların yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz, İl Özel İdaremiz, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızın tedbirleri iyi planlaması, bazen de keskin kararalar alıp uygulamaya geçirmesi gerekir. Bir yeri imara açtığınız zaman o yerin aslında sorun çıkaracağını biliyoruz ama bazen vatandaşa karşı koyamamaktan kaynaklı imara açıyoruz. Bir müddet sonra sorun çıkıyor. Çok daha maliyetli, belki insan canına mal olacak bir kısım sorunlarla orayı terk etmek zorunda kalıyoruz. Onun için bunları baştan önlemek lazım. İnşallah bu plan sayesinde zararları en aza indiririz, afet boyutuna gelmeden bütün sorunlarımızı çözmüş oluruz."

- "Afetler, Türkiye ekonomisine büyük zarar veriyor"

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gazanfer Erbay da artık Türkiye'de kriz yönetimine müdahale safhasında başarılı olunduğunu anlattı.

AFAD'ın devletin şefkat eli olduğunu vurgulayan Erbay, "Hem kendi vatandaşımıza hem de dünyanın herhangi bir yerinde zarar gören insanlara yardım eli uzatıyoruz. Afette başarı, o tehlike ortaya çıktığı zaman zarar vermemesidir, binaların yıkılmamasıdır. Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem olduğunda binalar yıkılmadığı için büyük afet haline dönüşmüyor. İlimizde dere yataklarında ıslah çalışmaları yapıldığı için Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel afetini çok az hasarla atlattık." diye konuştu.

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