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Karabük'te iş kazalarında 2 kişi yaralandı

08.04.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iş kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iş kazalarında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede çalışan Salih B'nin üzerine demir düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçinin, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerinde çalışan Onurkan G'nin (25) de üzerine ağırlık düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Onurkan G, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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