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Karabük'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

27.07.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl merkezinde bulunan iş merkezindeki bir giysi dükkanına gelen biri kadın 2 şüpheli, kıyafet seçmeye başladı.

Dükkanın önündeki tezgahta bulunan bazı ürünleri kıyafetinin altına saklayan kadın, oradan uzaklaştı.

Etrafı gözetlediği anlaşılan erkek şüpheli de, kadının ayrılmasının ardından kayıplara karıştı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine gelen 2 şüpheliden birinin etrafı kontrol etmesi diğerinin ise tezgahlardaki ürünleri saklayarak kaçması yer alıyor.

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