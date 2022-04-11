Karabük'te istinat duvarı çöken ev tedbir amacıyla tahliye edildi

Karabük'te istinat duvarı çöken ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kurtuluş Mahallesi Önder Sokak'ta yoğun yağışlar nedeniyle istinat duvarı çöktü.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda bir ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekildi.



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