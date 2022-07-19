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Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

19.07.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıçiftlik köyünde ormanlık arazide M.Y. (47) ve M.K'yi (47) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Bölgede dedektör, kazma, sırt çantası, pil, kurusıkı tabanca, 23 fişek ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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