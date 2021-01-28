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Karabük’te kaçak tütün operasyonu

28.01.2021 21:19 | Son Güncelleme:
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Karabük’te kaçak tütün operasyonu

Karabük’te kaçak tütün ve tütün malzemeleri sattığı tespit edilen şüphelinin işyerinde yapılan aramada çok sayıda tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi.Karabük İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; M.B.H.

Karabük’te kaçak tütün ve tütün malzemeleri sattığı tespit edilen şüphelinin işyerinde yapılan aramada çok sayıda tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi.
Karabük İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; M.B.H. isimli şahsın işyerinde kaçak olarak tütün sattığı tespit edildi. Ekiplerimizce düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şahsa ait işyerinde yapılan aramalarda; 79 bin 800 adet boş makaron, 249 kg kıyılmış tütün, bin adet farklı sigara markaları basılı tütün poşeti, bin 100 adet mükerrer kullanıma hazır TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Şüpheli M.B.H. isimli şahıs hakkında KOM Şube Müdürlüğünce 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

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