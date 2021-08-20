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Karabük'te kamyona çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

20.08.2021 03:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kamyona çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde minibüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Karabük-Ankara kara yolunun Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan Gürcistan uyruklu Makvala Jomıdava (56), Tsıala Sharashıdze (50), Mındıa Jabnıdze (37), Eldar Guofguadze (35), Dınari Jamidava (33), Ramın Tavdgırıdze (31) ve Marıamı Katamadze (25) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük

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