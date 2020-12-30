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Karabük'te kanala devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

KARABÜK HABERLERİ  | 30.12.2020 12:44 | Son Güncelleme

Karabük'te kanala devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen Salih K. (34) yönetimindeki 57 AAF 539 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada sürücü Salih K. ile eşi Azize (34), çocukları Ada Meryem (10) ve Ayaz K. (6) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih K. ve çocuklarını ayakta tedavi ederken, Azize K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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