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Karabük'te kangal köpeğin sırtındaki ur ameliyatla alındı

14.10.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kangal köpeğin sırtındaki ur ameliyatla alındı

Karabük'te 5 aylık kangal cinsi köpeğin sırtından ameliyatla 4 kilogram ağırlığında ur çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'de hizmete giren Hayvan Barınağı ve Bakımevi'nde ilk ameliyat, sırtında ur bulunan 5 aylık kangal cinsi köpeğe uygulandı.

Operatör veteriner hekim Selim Korkmaz ve operatör asistanı tekniker Malik Gökkaya'nın yaptığı 2,5 saatlik ameliyatla köpeğin sırtındaki 40 santimetre uzunluğa ve 4 kilogram ağırlığa sahip kitle çıkarıldı.

Korkmaz, bir kişinin köpeğinin sırtındaki kitlenin alınması için kendilerine başvurması üzerine yardımcı olduklarını söyledi.

Karabük'te son derece modern bir bakımevi ve ameliyathane kurulduğunu belirten Korkmaz, "Burada yalnızca sahipsiz misafirlerimize değil, vatandaşlarımızın hayvanlarına da hizmet veriyoruz. İlk ameliyatımız son derece başarılı geçti. Daha modern şartlarda şehrimize hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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