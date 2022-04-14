YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te kanyondaki cam seyir terası yeniden hizmete alınacak

Karabük'te kanyondaki cam seyir terası yeniden hizmete alınacak

14.04.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kanyondaki cam seyir terası yeniden hizmete alınacak

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da 10 yıldır hizmet veren cam seyir terasındaki tadilatın turizm sezonu öncesi tamamlanması planlanıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, İncekaya Kanyonu üzerindeki ülkenin ilk cam seyir terasının ilçe turizmi için önem arz ettiğini söyledi.

Cam terasta uzun süre kullanıldığı için onarım ve yenileme çalışması başlattıklarını belirten Gürel, "Daha önce onarım ve yenileme ihalesini yapmıştık. Bugün de kafeterya bölümünün işletme işini ihlale ettik. Burası ilçemiz adına önemli bir nokta. Her yıl binlerce turist geliyor. Hızlıca tadilatı bitirip hizmete alacağız. Turizm sezonuna yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Teras, bu yılın ocak ayında tadilat yapılmak üzere kapatılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
İstanbul'da trafik kazasında ölen öğrencinin cenazesi Yalova'da toprağa verildiİstanbul'da trafik kazasında ölen öğrencinin cenazesi Yalova'da toprağa verildi
Elazığ'ın 394 yıllık "Doğu Çınarı" özenle korunuyorElazığ'ın 394 yıllık "Doğu Çınarı" özenle korunuyor
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu

Karabük Namaz Vakitleri 15 Nisan Cuma

İmsak
04:32
Sabah
06:04
Öğle
12:55
İkindi
16:37
Akşam
19:36
Yatsı
21:01
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gerçekliğini sorgulattı! “Mükemmel görünmüyorum”

Gerçekliğini sorgulattı! “Mükemmel görünmüyorum”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.