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Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

21.12.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Karabük merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bazı köy yolları ve Keltepe Kayak Merkezi yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin kış hazırlıklarını daha önce tamamladığını, kar yağışı ile birlikte sahaya çıkarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kar yağışının etkili olduğunu belirten Gürel, "Ekiplerimiz, kar yağışının etkili olmasıyla görev alanında kalan yollara müdahale ediyor. Şu an kapalı köy yolumuz bulunmuyor, 21 iş makinesi, 2 kar bıçaklı kamyon ve 6 pikap ile ekiplerimiz kış boyunca 7-24 sahada görevlerinin başında olacak. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için görevlilerimizin uyarılarına ve trafik işaretlerine riayet etmelerini, yanlarında mutlaka çeki halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını önemle rica ediyorum." diye konuştu.

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kar yağışı Karabük

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