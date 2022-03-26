YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te karaca avlayan 2 kişiye 18 bin 700 lira para cezası verildi

Karabük'te karaca avlayan 2 kişiye 18 bin 700 lira para cezası verildi

26.03.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te karaca avlayan 2 kişiye 18 bin 700 lira para cezası verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, Eflani ilçesinde yasa dışı avlanan 2 kişiye 18 bin 700 lira idari yaptırım cezası uyguladı.

DKMP 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eflani ilçesinde gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde, yasa dışı karaca avladığı tespit edilen 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım verildi.

Açıklamada, "Şahıslara, haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış yarı otomatik av tüfekleri ile avcılık belgesi olmadan, avlaklarda avlanma süreleri dışında ve avlaklarda av sezonu dışında eğitilmiş av köpeği ile avlanması yasak türünden karacayı avladıklarından dolayı 6 bin 700 lira tazminat ve 12 bin lira idari para cezası olmak üzere iki kişiye toplamda 18 bin 700 lira idari yaptırım uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
Ordu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandıOrdu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Mardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramıMardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:37
Öğle
13:00
İkindi
16:29
Akşam
19:14
Yatsı
20:35
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.