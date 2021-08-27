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Karabük'te karantina ihlali yapan iki kişi yakalandı

27.08.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te karantina ihlali yapan iki kişi yakalandı

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yenice ilçesinde devriye faaliyetleri yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları HES kodu sorgulamasında E.U'nun (25) ev karantinasında olduğunu belirledi.

Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, E.U'yu evine götürdü.

Yine Safranbolu ilçesinde devriye faaliyetleri yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.G'nin (49) ev izolasyonu tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.

E.G, sağlık ekipleri tarafından evine bırakıldı.

Jandarma ekipleri, her iki kişiye karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

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Ceza Karabük karantina

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