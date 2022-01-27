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Karabük'te kaza yapan alkollü sürücüye para cezası kesildi

27.01.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kaza yapan alkollü sürücüye para cezası kesildi

Karabük'te trafik kazası yapan ve daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan alkollü sürücüye 7 bin 348 lira ceza kesildi.

Kastamonu'dan Karabük yönüne giden T.Ş. idaresindeki 06 YB 088 plakalı otomobil, Balıklarkayası mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen A.K.S'nin kullandığı 78 ABB 805 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü T.Ş'nin, 249 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Sürücüye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından 7 bin 348 lira para cezası uygulandı, otomobil parka çekildi.

Alkollü sürücünün eşi ve 3 çocuğunun da araçta olduğu öğrenildi.

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