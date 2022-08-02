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Karabük'te kediyle yılanın mücadelesi görüntülendi

02.08.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kediyle yılanın mücadelesi görüntülendi

Karabük'te kediyle yılanın mücadelesi görüntülendi

Safranbolu'da kedinin bir yılanı etkisiz hale getirmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Barış Mahallesi'nde yolda yılanla karşılaşan bir kedi, bir süre yılanla mücadele etti.

Kedinin yılanı öldürdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, kedinin yılana saldırması ve yılanın hareketsiz kalması yer alıyor.

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