YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA AA
22.07.2024 09:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Üniversite Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve geçmişte Karabükspor taraftar grubu "Mavi Ateş"in amigoluğunu yapan Kemal Öztürk'ten (41) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Öztürk'ü yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Hatay'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandıHatay'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Öztürk Karabük ölü

Karabük Namaz Vakitleri 22 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:29
Öğle
13:01
İkindi
16:58
Akşam
20:23
Yatsı
22:06
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.