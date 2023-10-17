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Karabük'te kent merkezine inen yavru ayı iş yerlerine girmeye çalıştı

17.10.2023 06:57 | Son Güncelleme:
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Karabük kent merkezine inen yavru ayı kameralarca kaydedildi.

Karabük'te kent merkezine inen yavru ayı iş yerlerine girmeye çalıştı

Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki bir iş hanına giren yavru ayı, vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Handaki iş yerlerine girmeye çalışan ayı, güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Yavru ayı daha sonra 200 Evler Mahallesi'nde görüldü. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yavru, bölgeden koşarak uzaklaştı.

Öte yandan, Karabük Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şubesi ekipleri yavru ayıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Karabük şehir merkezi yavru ayı

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