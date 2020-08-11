YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te korona virüs denetimleri yapıldı

Karabük’te korona virüs denetimleri yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 11.08.2020 16:44 | Son Güncelleme

Karabük’te, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele denetimleri yapıldı.İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlığında İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ve kurum müdürlerinin katılımıyla maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi yapıldı."Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde ikincisi yapılan genel denetimlerde; Hürriyet Caddesi, Kemal Güneş Caddesi, Albaykaraoğlanoğlu Caddesi ve alışveriş merkezinde faaliyet gösteren işyerini ziyaret eden Vali Vekili Muhittin Gürel ve beraberindeki heyet, işyeri sahiplerine ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalarda bulundu.

Karabük’te, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele denetimleri yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlığında İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ve kurum müdürlerinin katılımıyla maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi yapıldı.
"Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde ikincisi yapılan genel denetimlerde; Hürriyet Caddesi, Kemal Güneş Caddesi, Albaykaraoğlanoğlu Caddesi ve alışveriş merkezinde faaliyet gösteren işyerini ziyaret eden Vali Vekili Muhittin Gürel ve beraberindeki heyet, işyeri sahiplerine ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Hayırsever Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Hayırsever Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Karabük Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:48
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:02
Yatsı
21:34

Karabük Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Dilek Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.