YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te ‘Korona Virüs Operasyon Merkezi’ kuruldu

Karabük’te ‘Korona Virüs Operasyon Merkezi’ kuruldu

KARABÜK HABERLERİ  | 26.10.2020 21:24 | Son Güncelleme

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pozitifli vakaların ve temaslı kişilerin ‘yeni korona virüs hastalığı’ ile ilgili bilgi almalarını sağlayabilmek için ‘Korona virüs Operasyon Merkezi’ kuruldu.Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Evlerinde takip ve tedavileri süren Covid-19 pozitif hastalarımızla, filyasyon ekiplerimizce belirlenen ve evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaşlarımızın ‘yeni korona virüs hastalığı’ ile ilgili bilgi almalarını ve danışmalarını sağlamak, filyasyon çalışmalarını koordine etmek maksadıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ‘’Korona virüs Operasyon Merkezi’ oluşturulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pozitifli vakaların ve temaslı kişilerin ‘yeni korona virüs hastalığı’ ile ilgili bilgi almalarını sağlayabilmek için ‘Korona virüs Operasyon Merkezi’ kuruldu.
Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Evlerinde takip ve tedavileri süren Covid-19 pozitif hastalarımızla, filyasyon ekiplerimizce belirlenen ve evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaşlarımızın ‘yeni korona virüs hastalığı’ ile ilgili bilgi almalarını ve danışmalarını sağlamak, filyasyon çalışmalarını koordine etmek maksadıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ‘’Korona virüs Operasyon Merkezi’ oluşturulmuştur” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşıklar Kapadokya'da Aşıklar Kapadokya'da
PARTNER Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kıbrıs gazilerine "Millî Mücadele Madalyası" verildi
Kıbrıs gazilerine "Millî Mücadele Madalyası" verildi
Kayserispor’dan OSB’ye ziyaret
Kayserispor’dan OSB’ye ziyaret
Fatih Sultan Mehmet’in halasının türbesini Büyükşehir Belediyesi restore edecek
Fatih Sultan Mehmet’in halasının türbesini Büyükşehir Belediyesi restore edecek
Kentin Doğusunu ve ve Batısını birleştiren üçüncü alternatif yol
Kentin Doğusunu ve ve Batısını birleştiren üçüncü alternatif yol
Gaziantep’te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep’te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
Eğitim Bir Sen’den "Maarif Hareketi Projesi" açıklaması
Eğitim Bir Sen’den "Maarif Hareketi Projesi" açıklaması

Karabük Namaz Vakitleri 27 Ekim Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:08
Öğle
12:38
İkindi
15:31
Akşam
17:59
Yatsı
19:19

Karabük Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Salı

Çağlayan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Melis Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.