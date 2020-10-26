Karabük'te koronavirüs operasyon merkezi oluşturuldu

Karabük'te, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs operasyon merkezinin oluşturulduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, evlerinde takip ve tedavileri süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif hastalarla, filyasyon ekiplerince belirlenen ve evlerinde izolasyona tabi tutulanların, Kovid-19 ile ilgili bilgi almalarını ve danışmalarını sağlamak ve filyasyon çalışmalarını koordine etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs operasyon merkezinin oluşturulduğu belirtildi.

