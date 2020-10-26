YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te koronavirüs operasyon merkezi oluşturuldu

Karabük'te koronavirüs operasyon merkezi oluşturuldu

KARABÜK HABERLERİ  | 26.10.2020 22:36 | Son Güncelleme

Karabük'te koronavirüs operasyon merkezi oluşturuldu

Karabük'te, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs operasyon merkezinin oluşturulduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, evlerinde takip ve tedavileri süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif hastalarla, filyasyon ekiplerince belirlenen ve evlerinde izolasyona tabi tutulanların, Kovid-19 ile ilgili bilgi almalarını ve danışmalarını sağlamak ve filyasyon çalışmalarını koordine etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs operasyon merkezinin oluşturulduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşıklar Kapadokya'da Aşıklar Kapadokya'da
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kıbrıs gazilerine "Millî Mücadele Madalyası" verildi
Kıbrıs gazilerine "Millî Mücadele Madalyası" verildi
Kayserispor’dan OSB’ye ziyaret
Kayserispor’dan OSB’ye ziyaret
Fatih Sultan Mehmet’in halasının türbesini Büyükşehir Belediyesi restore edecek
Fatih Sultan Mehmet’in halasının türbesini Büyükşehir Belediyesi restore edecek
Kentin Doğusunu ve ve Batısını birleştiren üçüncü alternatif yol
Kentin Doğusunu ve ve Batısını birleştiren üçüncü alternatif yol
Gaziantep’te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep’te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
Eğitim Bir Sen’den "Maarif Hareketi Projesi" açıklaması
Eğitim Bir Sen’den "Maarif Hareketi Projesi" açıklaması

Karabük Namaz Vakitleri 27 Ekim Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:08
Öğle
12:38
İkindi
15:31
Akşam
17:59
Yatsı
19:19

Karabük Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Salı

Çağlayan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Melis Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.