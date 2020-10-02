YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için "misafir izolasyon odası"

Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için "misafir izolasyon odası"

KARABÜK HABERLERİ  | 02.10.2020 20:14 | Son Güncelleme

Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için "misafir izolasyon odası"

Karabük Valiliği, kente gelerek konaklama tesislerinde kalmak isteyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı ya da temaslı kişilerin misafir izolasyon odalarına yerleştirileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar gereği, kentteki konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yapılacağı belirtildi.

HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacağı aktarılan açıklamada, "Yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine, Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerin misafir izolasyon odalarına yerleştirilmelerine, misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımızca ilgili tedbirlerin alınmasına,
kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin 10 gün süre ile faaliyetlerinden men edilmesine ve adli işlem yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

Ayrıca Valilik, şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da kişiselleştirilmiş seyahat kartları aracılığı ve HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanacağını, bugünden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odası, Barolar, Tabipler Odası, Ziraat Odaları, Mimar ve Mühendis Odaları, Şoförler Odası gibi kuruluşlar dahil olmak üzere), birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin, genel kurulların ve benzer toplantıların yapılamayacağını duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çekici insanların 10 sırrı! Çekici insanların 10 sırrı!
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Sarıgöl’de TARİŞ depolarına korona denetimi
Sarıgöl’de TARİŞ depolarına korona denetimi
Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı
Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı
Kiloluk palamut 10 lira
Kiloluk palamut 10 lira
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Karabük Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:44
İkindi
16:00
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Karabük Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Ömür Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yenice’nin ilk kadın Astsubayları göreve başladı
Yenice’nin ilk kadın Astsubayları göreve başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.