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Karabük’te KÖYDES Değerlendirme toplantısı

KARABÜK HABERLERİ  | 30.09.2020 13:06 | Son Güncelleme

Karabük’te, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 2020 yıl Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun tarafından yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, KÖYDES ödeneklerinin dağılımı, tamamlanan ve devam eden yatırımlar konusunda katılımcılar bilgilendirildi.KÖYDES kapsamında, ilçelerde yürütülen köy yolları, içme suları ve planlanan projelerin son durumlarının değerlendirildiği toplantıda Vali Fuat Gürel, proje kapsamında gerçekleşen yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldı.Toplantıya, Vali Fuat Gürel’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, İl Özel İdaresi ilgili birim müdürleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı.

Karabük’te, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 2020 yıl Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun tarafından yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, KÖYDES ödeneklerinin dağılımı, tamamlanan ve devam eden yatırımlar konusunda katılımcılar bilgilendirildi.
KÖYDES kapsamında, ilçelerde yürütülen köy yolları, içme suları ve planlanan projelerin son durumlarının değerlendirildiği toplantıda Vali Fuat Gürel, proje kapsamında gerçekleşen yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldı.
Toplantıya, Vali Fuat Gürel’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, İl Özel İdaresi ilgili birim müdürleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı.

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