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  4. Karabük'te kreş öğrencileri harçlıklarını İdlib'deki kardeşlerine gönderdi

Karabük'te kreş öğrencileri harçlıklarını İdlib'deki kardeşlerine gönderdi

KARABÜK HABERLERİ  | 18.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Karabük'te kreş öğrencileri harçlıklarını İdlib'deki kardeşlerine gönderdi

Karabük'te kreş öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını İdlib'deki kardeşlerine gönderdi.

Karabük Belediyesi Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreşi öğrencileri Türk Kızılay tarafından verilen kumbarada harçlıklarından artırarak biriktirdikleri paraları, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi sorumlusu ve öğretmenleri eşliğinde Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Özcan Büyükgenç'e teslim etti.

Öğrenciler, Büyükgenç'ten kumbaralarında biriktirdikleri paranın İdlib yardım kampanyası için kullanılmasını istedi.

Toplanan paraları makbuz karşılığında teslim alan Büyükgenç, makbuzu Kesginci'ye teslim etti.

Büyükgenç yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı davranışlarından dolayı öğrencilere, öğretmenlerine, sorumlularına ve Kesginci'ye teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra kumbaralarında biriktirdikleri paralarla İdlib yardım kampanyasına destek olan minik öğrencilere Türk Kızılay Karabük Şubesince ikramda bulunularak hediyeler verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Karabük Karabük Belediyesi kreş öğrencileri Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç

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