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Karabük'te Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinlikler yasaklanacak

KARABÜK HABERLERİ  | 21.07.2020 18:42 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel: - "Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız. Toplu olarak bir köyde, bir mahallede insanlar toplanıp bayramlaşma etkinliği yaparlarsa onları yasaklayacağız" - "Bir vatandaşın gidip ailesini ziyaret etmesinin önüne geçmek mümkün değil. Orada vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinliklerin yasaklanacağını bildirdi.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'ün koronavirüsle mücadele açısından Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'na kadar olan sürede kentte 180 vaka görüldüğünü belirten Gürel, "Karabüklü olup da büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız 1 Haziran itibarıyla ilimize gelmeye başladı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kontrollü sosyal hayat düzenine geçildi. Bununla birlikte ilimizde vakalar yeniden görülmeye başlandı. Mayısta çok fazla vakaya rastlanmamıştı. Daha sonraki süreçte peyderpey ilimizde vakalar maalesef arttı. Bunların tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Gürel, tedbirleri ve vatandaşların duyarlılığını artırmak için yoğun çaba içinde olduklarını vurgulayarak, son dönemde kentteki vaka sayısının biraz azaldığını, bunun yeterli olmadığını kaydetti.

- Telefonla bayramlaşma çağrısı

Kurban Bayramı'nın yaklaştığına işaret eden Gürel, şunları kaydetti:

"Özellikle büyükbaş hayvan kesiminde aileden bir kişinin orada bulunmasını ve özellikle toplu kesim yapılan yerlerde vatandaşlarımızın saatlerce orada olmamasını takip edeceğiz. Sabahtan akşama kadar orada kalabalık oluşturmanın bir anlamı yok. Saat verilecek, o saat çerçevesinde kurban kesilecek. Belli bir kural içerisinde yaparsak ancak bu virüsle mücadele edebiliriz. Buna benzer başka tedbirler alınacak. Her Kurban Bayramı'nda insanlar bir araya toplanır, bayramlaşırlar. Bunların da yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz."

Gürel, Kurban Bayramı'nda bir araya gelmenin önüne geçmekte fayda olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlar mecbur kalmadıkça bayramlaşmaya gitmesinler. Telefonla bayramlaşma yapsınlar ki önümüzdeki süreci görelim. Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız. Toplu olarak bir köyde, bir mahallede insanlar toplanıp bayramlaşma etkinliği yaparlarsa onları yasaklayacağız. Ancak bir vatandaşın gidip ailesini ziyaret etmesinin önüne geçmek mümkün değil. Orada vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Herkes bu bayramda da telefonla ya da başka bir yöntemle bayramlaşırsa sıkıntısız geçirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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