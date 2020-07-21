Karabük'te Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinlikler yasaklanacak

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinliklerin yasaklanacağını bildirdi.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'ün koronavirüsle mücadele açısından Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'na kadar olan sürede kentte 180 vaka görüldüğünü belirten Gürel, "Karabüklü olup da büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız 1 Haziran itibarıyla ilimize gelmeye başladı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kontrollü sosyal hayat düzenine geçildi. Bununla birlikte ilimizde vakalar yeniden görülmeye başlandı. Mayısta çok fazla vakaya rastlanmamıştı. Daha sonraki süreçte peyderpey ilimizde vakalar maalesef arttı. Bunların tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Gürel, tedbirleri ve vatandaşların duyarlılığını artırmak için yoğun çaba içinde olduklarını vurgulayarak, son dönemde kentteki vaka sayısının biraz azaldığını, bunun yeterli olmadığını kaydetti.