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Karabük'te kuvvetli sağanak nedeniyle dereler taştı

11.08.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kuvvetli sağanak nedeniyle dereler taştı

Karabük'te gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak nedeniyle Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyündeki Arnavut Köprüsü çöktü.

Çöken köprü nedeniyle Ovaşeyhler, Karataş, Hacışaban ve Akçakese köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Köylere ulaşım Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü üzerinden sağlanıyor.

İlçe genelinde ise küçük çaplı su baskınlarına neden olan sağanak bazı grup ve köy yollarında hasar oluşturdu.

Safranbolu ilçesinde Bulak Mencilis Mağarası girişindeki derenin taşması sebebiyle ziyaretçi girişi yasaklandı.

Mağaranın işletmecisi Eyüp Bahçeci, gazetecilere, gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sonrası mağaraya girişin kapandığını söyledi.

Suyun yönünü değiştirebilmek amacıyla bentler kurduklarını belirten Bahçeci, bentler sayesinde suyu dere yatağına doğru ilettiklerini anlattı.

Safranbolu ilçesindeki bir restoranın içinden geçen derede de taşkın meydana geldi. Taşan dere yüzünden restorandaki masa ve sandalyeler suya teslim oldu.

Restoran işletmecisi Alaatttin Dizdar, gazetecilere, kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıklarını ifade etti.

Safranbolu Tarihi Çarşı bölgesinde de bazı iş yerlerini su bastı.

Öte yandan kent genelinde sağanak etkisini sürdürüyor.

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Karabük Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Nurcan Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
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