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Karabük'te mazgal boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

16.10.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te mazgal boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mazgal boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle Sunal Tülbentçi İlkokulu yanındaki mazgal boşluğundan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, mazgal kapağını açarak boşluğa düşen yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

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Karabük Safranbolu İtfaiye yavru kedi mazgal

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