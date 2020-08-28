YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te mesleki çalışmalar tamamlandı

Karabük’te mesleki çalışmalar tamamlandı

KARABÜK HABERLERİ  | 28.08.2020 18:06 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri okul ve kurumlarında görevli yönetici ile öğretmenlerin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen mesleki çalışmalar tamamlandı.İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile diğer yöneticilerin de okullarda gerçekleştirilen faaliyetlere etkin katılarak öğretmenlerle birlikte yer aldığı çalışmalarda, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul ve kurumlar tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar, Covid-19 pandemisi koruma ve önleme tedbirleri kapsamında okul ortamında alınacak önleyici tedbirler ve uyulması gereken kurallar ile uzaktan eğitim ve tamamlayıcı eğitim programları değerlendirildi.Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Mesleki Çalışma Programının son gününde Şube Müdürü Mehmet Özdemir ile birlikte Karabük Atatürk Ortaokulu ve Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenler ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Akbaş, "İlimiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıkları çerçevesinde tüm okullarımızda öğretmenlerimin Mesleki Eğitim Çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri okul ve kurumlarında görevli yönetici ile öğretmenlerin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen mesleki çalışmalar tamamlandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile diğer yöneticilerin de okullarda gerçekleştirilen faaliyetlere etkin katılarak öğretmenlerle birlikte yer aldığı çalışmalarda, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul ve kurumlar tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar, Covid-19 pandemisi koruma ve önleme tedbirleri kapsamında okul ortamında alınacak önleyici tedbirler ve uyulması gereken kurallar ile uzaktan eğitim ve tamamlayıcı eğitim programları değerlendirildi.
Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Mesleki Çalışma Programının son gününde Şube Müdürü Mehmet Özdemir ile birlikte Karabük Atatürk Ortaokulu ve Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenler ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Akbaş, "İlimiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıkları çerçevesinde tüm okullarımızda öğretmenlerimin Mesleki Eğitim Çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bizlerde bu çalışmalara katıldık. Okullarımızda Covid-19 salgını ile ilgili önleyici tedbirlerin bakanlığımız emir ve tavsiyeleri doğrultusunda büyük bir titizlik içinde alındığını ve etkin bir süreç yönetimi sergilediğini müşahede ettik. Bu bir haftalık çalışma programı ilimiz genelinde tüm okullarımızda verimli bir şekilde tamamlanmış olup, yönetici ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O ilçede adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar dolduO ilçede adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki... Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki...
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri: “Defterdarlık binası Van’a yakışmıyor”
Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri: “Defterdarlık binası Van’a yakışmıyor”
Alacak verecek davası kanlı bitti
Alacak verecek davası kanlı bitti
Adana'da kendini içeri kilitleyerek evini ateşe veren kişi dumandan etkilendi
Adana'da kendini içeri kilitleyerek evini ateşe veren kişi dumandan etkilendi

Karabük Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:33
Sabah
06:05
Öğle
12:56
İkindi
16:38
Akşam
19:37
Yatsı
21:02

Karabük Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Çağlayan Eczanesi
Karabukmerkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Koç Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.