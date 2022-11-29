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Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

29.11.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

İl merkezinden Safranbolu ilçesinde giden Y.B.A idaresindeki 06 DDY 426 plakalı motosiklet, çevre yolu kenarında park halinde bulunan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 AY 381 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Y.B.A'yı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Bu sırada otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu otomobil, olay yerine 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Aydınlıkevler Mahallesi'nde Yıldız Caddesi üzerinde ilerleyen N.A.G'nin kullandığı 78 AV 218 plakalı otomobil, Ş.G. yönetimindeki 78 SF 271 plakalı otomobille, ardından Ö.E.S. idaresindeki 78 BR 043 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, 78 AV 218 plakalı otomobilde bulunan E.B.D. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Karabük Otomobil motosiklet yaralı

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