Karabük'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
78 YA 523 plakalı motosikletini Rauf Koymatcık Caddesi'nde bir binanın önüne park eden Sezgin A, sabah aracının yerinde olmadığını fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, binanın güvenlik kamerasını izledi.
Bir kişinin motosikleti aldığını belirleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarında, iki kişinin etrafı gözlediği, ardından bir diğer kişinin motosikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
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