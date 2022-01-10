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Karabük'te motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

10.01.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Karabük'te motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İrfan Şahin (62) yönetimindeki motosiklet, Karabük-Yenice kara yolu Soğuksu mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Muhammed Harun Bayrak'ın (26) kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Karabük

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