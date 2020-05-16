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Karabük’te Nisan ayında 164 konut satıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 16.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük’te 2020 yılının Nisan ayında 164 konut satışı yapıldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Nisan ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.Açıklanan rakamlara göre, Karabük’te Nisan ayında 164 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük’te 2020 yılının Nisan ayında 164 konut satışı yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Nisan ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.
Açıklanan rakamlara göre, Karabük’te Nisan ayında 164 konut satıldı. Nisan ayında satılan 164 konuttan 57’si ilk satış, 107’si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Ocak - Nisan 2020 dönemini kapsayan ilk dört ayda ise Bin 151 konut satışı gerçekleşirken, bunun 270’i ilk satış, 881’i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Öte yandan Zonguldak’da Nisan ayında 181 konut satışı gerçeleşirken, Bartın’da ise 71 konut satışı gerçekleşti.

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