Karabük’te nüfusun yüzde 18,3’ü gençlerden oluşuyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,2’sini oluşturdu.

Nüfusunun yüzde 18,3’ünü gençlerin oluşturduğu Karabük’te de 15-24 yaş grubundaki genç nüfus sayısı ise 46 bin 42 kişi oldu.

Genç nüfusu 79 bin 589 kişi olan Zonguldak’ta nüfusunun yüzde 13,5’ini genç nüfus oluşturdu.

Bartın nüfusunun yüzde 14,9’unu oluşturan genç nüfus sayısı da 30 bin 235 oldu.

