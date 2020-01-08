YURTHABER
  4. Karabük’te öğrenciler Endüstri 4.0 ile tanışıyor

Karabük’te öğrenciler Endüstri 4.0 ile tanışıyor

KARABÜK HABERLERİ  | 08.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Karabük’teki ortaokul öğrencilerine "Son sınıf lisans mühendislik öğrencileri için 3B FDM yazıcı tasarımı ve üretimine yönelik müfredat geliştirme" projesi kapsamında 3B (üç boyutlu) yazıcılar ve Endüstri 4.0 konularında eğitimler verilmeye başlandı.Söz konusu projenin Türkiye yürütücüleri Rektör Yardımcısı Prof.

Karabük’te öğrenciler Endüstri 4.0 ile tanışıyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Karabük’teki ortaokul öğrencilerine "Son sınıf lisans mühendislik öğrencileri için 3B FDM yazıcı tasarımı ve üretimine yönelik müfredat geliştirme" projesi kapsamında 3B (üç boyutlu) yazıcılar ve Endüstri 4.0 konularında eğitimler verilmeye başlandı.
Söz konusu projenin Türkiye yürütücüleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güngör ile Prof. Dr. Kerim Çetinkaya eğitimlerin ilk gününe katılarak üç boyutlu yazıcılar, endüstri 4.0 ve eklemeli imalatın önemi hakkında kısa bir konuşma yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, geleceğin teknolojisinin eklemeli imalat olarak yer alacağını ve gençlerimizin erken yaşlarda bu teknoloji ile tanışmasının ülkemize katkı sağlaması açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.
Teknoloji Fakültesinin seminer salonunda gerçekleştirilen ve üç gün sürecek olan eğitimlerde Teknoloji Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Hatice Evlen, Dr. Öğretim Üyesi Murat Aydın, Arş Gör. Abdurrahim Temiz, Arş Gör. Fatih Huzeyfe Öztürk ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Kaygısız eğitim suresince katılımcılara sunumlar ve uygulamalar ile üç boyutlu yazıcı teknolojisini tanıtacak.
Katılımcılar bu eğitimle birlikte üç boyutlu FDM yazıcı ve Endüstri 4.0 konuları başta olmak üzere üç boyutlu yazıcı kurulumu ve parçaları, yazıcılarda kullanılan ara yüz programları, üç boyutlu yazıcı ayarları ve üç boyutlu yazıcıdan baskı alma uygulamalarını öğrenecek.

Karabük’te öğrenciler Endüstri 4.0 ile tanışıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Şoförlerden ’dijital takograf’ tepkisiŞoförlerden ’dijital takograf’ tepkisi
Öğrenciler Göbeklitepe’yi izlediÖğrenciler Göbeklitepe’yi izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Karabük Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:37
Sabah
08:08
Öğle
13:01
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:10

Karabük Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Tuğba Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrenciler Karabük’ü filmle yakından tanıyacak

Öğrenciler Karabük’ü filmle yakından tanıyacak

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.