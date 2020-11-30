YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te okul öncesi eğitimler uzaktan verilecek

Karabük’te okul öncesi eğitimler uzaktan verilecek

KARABÜK HABERLERİ  | 30.11.2020 18:41 | Son Güncelleme

Karabük’te, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında (özel okullar hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin 4 Ocak 2021’e kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, ilgili kurumlarımızca konu hakkında hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi" denildi.Yapılan açıklamada ayrıca Karabük’te otel ile konaklama tesislerinde bulunan restoran ve lokantalarda sadece konaklama yapanlara yemek verileceği de ifade edilerek, “, "Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karar verildi.

Karabük’te, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında (özel okullar hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin 4 Ocak 2021’e kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, ilgili kurumlarımızca konu hakkında hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi" denildi.
Yapılan açıklamada ayrıca Karabük’te otel ile konaklama tesislerinde bulunan restoran ve lokantalarda sadece konaklama yapanlara yemek verileceği de ifade edilerek, “, "Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karar verildi. Konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine, Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin uygulanmasına İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karar verildi." ifadesine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bebek göründü Bebek göründü
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Karabük Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:48
Öğle
12:43
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:54

Karabük Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

İlkay Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Seda Şahin Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.