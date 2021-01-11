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Karabük’te okul sanayi işbirliği

11.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Karabük’te okul sanayi işbirliği

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) arasında okul-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kalifiye insan gücü yetiştirmek amacıyla "Okul-Sanayi İşbirliği Protokolü" imzalandı.Protokol imza törenine, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, şube müdürleri Mehmet Özdemir ve Adnan Cansız katıldı.Karabük TSO Başkanı Mescier, "TOBB akreditasyon sistemi kapsamında 2019-2022 stratejik planında yer alan, eğitimde kalifiye işgücü yetiştirmek ve ilçelerimizde katma değeri yüksek ürünleri üretmeye teşvik amaçlı okul-sanayi işbirliği protokolünü imzaladık.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) arasında okul-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kalifiye insan gücü yetiştirmek amacıyla "Okul-Sanayi İşbirliği Protokolü" imzalandı.
Protokol imza törenine, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, şube müdürleri Mehmet Özdemir ve Adnan Cansız katıldı.
Karabük TSO Başkanı Mescier, "TOBB akreditasyon sistemi kapsamında 2019-2022 stratejik planında yer alan, eğitimde kalifiye işgücü yetiştirmek ve ilçelerimizde katma değeri yüksek ürünleri üretmeye teşvik amaçlı okul-sanayi işbirliği protokolünü imzaladık. Özellikle Yenice ilçemizde ahşap oyuncak üretimi ve tasarımı amacıyla başlatılan çalışmalarda yurtdışından ithal edilen oyuncakların yerelde üretimini teşvik etmek ve ilçeyi ahşap oyuncak üretim merkezi haline getirmek amaçlanmaktadır. Mevcutta da birçok firmamız bu konuda üretim gerçekleştirmektedir. Ayrıca Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin başarılı projelerinden biri olan BAKKA 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen ’İstihdama Açılan Kapı; Mesleki Eğitim Merkezi’ projesi kapsamında metal teknolojisi ve mobilya ve iç mekan tasarımı atölyeleri kurulmaktadır. Bu atölyelerle ürünlerin üretimi ve tasarımı aşamasında okul-sanayi işbirliğini temin edeceğiz. Bu işbirliği sonucunda kalifiye istihdamını da yakalamış olacağız. Protokolün amaçları doğrultusunda Yenicemizin gelişmesi ve kalkınması yönünde katma değer yaratacağına olan inancımla imzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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