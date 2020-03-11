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Karabük'te okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

KARABÜK HABERLERİ  | 11.03.2020 19:22 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu: - "Bütün okulların dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Okullarımızda hijyen noktasında sıkıntısı yok"

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Karabük'teki okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerince 24 derslikte 576 öğrencinin bulunduğu Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Umut Aytekin Ortaokulunda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Görevliler sınıfları, lavaboları, idari büroları ile okullardaki bütün alanları dezenfekte etti.

Dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının başladığı andan itibaren bütün okullarda başta öğretmenler olmak üzere tüm öğrencilere ve velilere yönelik eğitimler verdiklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Milli Eğitim Müdürlüğünün bütün personeline koronavirüs konusunda eğitimlerin verildiğini belirten Vargeloğlu, öğretmenlerin de bütün öğrencilere hijyen eğitimi verdiğini aktardı.

Vargeloğlu, 9 Mart'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı doğrultusunda bütün Türkiye'de eş zamanlı olarak hijyen çalışması gerçekleştirildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bütün okullarımızda temizlik malzemeleri konusunda herhangi bir eksik yok. Bütün okulların dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Okullarımızda hijyen noktasında sıkıntısı yok. Velilerimiz öğrencilerimizi Milli Eğitim Bakanlığımızın bir talimatı olmadan, herhangi bir açıklaması olmadan gönül rahatlığıyla okullara gönderebilirler."

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Anahtar Kelimeler:
dezenfekte Karabük Kovid-19

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