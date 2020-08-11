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Karabük’te orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

KARABÜK HABERLERİ  | 11.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Karabük’te, orman yangınları ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.Orman yangınları ile topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirten Gürel, il sınırları dahilinde bulunan kent ormanları ile tabiat parkı ve piknik alanı dışındaki ormanlık alanlarda ateşli piknik yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.Gürel, özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, koordinasyon gerektiren konularla ilgili kurum ve kuruluş amirlerine talimatlar verirken vatandaşların da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ile kurum müdürleri katıldı.

Karabük’te orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

Karabük’te, orman yangınları ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.
Orman yangınları ile topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirten Gürel, il sınırları dahilinde bulunan kent ormanları ile tabiat parkı ve piknik alanı dışındaki ormanlık alanlarda ateşli piknik yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Gürel, özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, koordinasyon gerektiren konularla ilgili kurum ve kuruluş amirlerine talimatlar verirken vatandaşların da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ile kurum müdürleri katıldı.

Karabük’te orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

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