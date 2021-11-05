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Karabük'te ormanda yaralanan kadın ambulansa ulaştırılması için bir kilometre taşındı

05.11.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te ormanda yaralanan kadın ambulansa ulaştırılması için bir kilometre taşındı

Karabük'te odun kesmek için gittiği ormanlık alanda yaralanan kadın, ekiplerce yaklaşık bir kilometre taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Cumayanı köyü yakınlarındaki ormanlık alana odun kesmeye giden Ümran D, bir süre sonra düşerek yaralandı. Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan kadın, yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ulaşılan ve sağ bacağının kırıldığı tespit edilen kadın, ekiplerce ambulansa kadar yaklaşık bir kilometre taşındı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ümran D'nin tedavisi sürüyor.

Karabük'te ormanda yaralanan kadın ambulansa ulaştırılması için bir kilometre taşındı

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